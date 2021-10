Serie D, Sanremese Calcio. Dopo Fossano parlano Mister Andreoletti, Valagussa e Acquistapace:" Una bella vittoria. Abbiamo saputo soffrire."

Dopo la bella vittoria di Fossano per 2-3 che interrompe la striscia negativa, ha parlato l'allenatore della Sanremese Matteo Andreoletti. Intervistato dall'addetto stampa matuziano Fabrizio Prisco, sui canali social ufficiali del club biancoazzurro, insieme al centrocampista Paolo Valagussa ed al difensore Andrea Acquistapace.

Matteo Andreoletti:" Nel primo tempo abbiamo avuto più qualità e soluzioni per andare in vantaggio. Mentre nella ripresa abbiamo saputo soffrire e, in un campionato così lungo, questa diventa una dote necessaria. Nel secondo tempo i giocatori sono stati encomiabili per la voglia di vincere più che per il gioco e ci teniamo stretti questi tre punti.

E' difficile parlare di turn-over in questa squadra perchè oggi in panchina avevo giocatori di grande qualità come Ferrari, Scalzi, Orefice e Mikhaylovskyi. L'importante è che chi gioca si faccia trovare pronto e ho visto delle grandi prestazioni di Gatelli e Giacchino. Davanti poi ho giocatori di qualità indiscutibile e lo storico parla per loro. Devono dimostrarlo anche con la maglia della Sanremese. In questo inizio stagione siamo stati poco lucidi sotto porta ma la storia parla per loro.

Sulla mia espulsione: è normale che ci sia confusione nei momenti concitati della partita. E spesso a farne le spese è l'allenatore in quanto responsabile della panchina. Dovessi essere squalificato non sarà un problema perchè i ragazzi sanno che sarò con loro anche dalla tribuna."

Paolo Valagussa:" Sono tre punti fondamentali per il nostro cammino che volevamo a tutti i costi. La prestazione c'è stata ed anche l'umiltà nel saper soffrire. Quindi una vittoria davvero bella.

Sono andato vicino al gol nel primo tempo, forse potevo stopparla, so che devo migliorare in fase realizzativa e tutti dobbiamo segnare di più. Comunque ho avuto minutaggio e mi sono sentito bene. Ora dobbiamo trovare continuità nei risultati. I tifosi sono fondamentali, si fanno sempre sentire e ci sostengono come oggi in trasferta. Vogliamo regalare loro delle gioie."

Andrea Acquistapace, autore dell'assist dello 0-2:" E' stata una partita importante di tutta la squadra e preparata al meglio in settimana. Come in occasione dell' 1-0, sull'uno-due con Gagliardi. O sul corto-lungo della ripresa con Orefice, l'avevamo preparata sulla loro difesa che pressava alta. Ci siamo creati gli spazi per attaccare e lo abbiamo fatto.

Negli spogliatoi ci siamo detti che questo deve essere un punto di partenza per cominciare, ora, un nuovo campionato. Vogliamo fare un filotto che sarà importante per tutta la stagione.

La nostra rosa è completissima. Mi immedesimo in un avversario che al 70' vede entrare Orefice o Pellicanò, per me sarebbe complicatissimo."