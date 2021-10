Diano Marina: la giunta del sindaco Za Garibaldi, soddisfazione per Fratelli d'Italia

“Vogliamo augurare alla nuova Giunta di Diano Marina buon lavoro”, questo è il commento di Fabrizio Cravero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia insieme a Fabio Perri e Paolo Strescino, rispettivamente responsabile provinciale e responsabile regionale agli Enti Locali.



“Esprimiamo gradimento per come è stata composta la giunta: equilibrata, attenta, frutto di un minuzioso mix tra esperienza e volontà popolare. Luca Spandre al Turismo e Sport è la persona giusta al momento giusto: una persona stimata e preparata, che ha fatto di famiglia, sport e turismo le proprie bandiere. E Francesco Bregolin, anche lui stimatissimo, con alle spalle importanti esperienze Amministrative, nel ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, saprà ben coordinare i lavori dell’Assise. Come partito, ci impegniamo fin d’ora a dare il massimo supporto all’Amministrazione di Diano Marina sia a livello provinciale, che regionale” - chiosano.