Sanremo: giovedì a villa Magnolie la presentazione del libro “Sierra Leone Antropologia di un mondo a parte” di Roberto Ravera

Il liceo “G.D. Cassini” di Sanremo insieme all’associazione “Amici del Cassini” OdV organizza per giovedì alle 16.30 a Villa Magnolie, la presentazione del libro “Sierra Leone Antropologia di un mondo a parte” di Roberto Ravera. Il dottor Ravera è noto alla città per essere primario di psicologia dell’Asl1 imperiese e presidente di Fhm Italia, ma soprattutto per il suo impegno ormai più che decennale in Sierra Leone.

Il libro, infatti, come scrive John P. Allen nella prefazione, è importante perché riflette “il rispetto e la sensibilità dell’autore per il popolo della Sierra Leone”, ma allo stesso tempo il dottor Ravera osserva e riflette sulle dinamiche comportamentali interculturali, che sono presenti nella società africana contemporanea.

La Sierra Leone si è rivelata per l’autore un mondo magico, fatto di riti e miti, che insieme ad etnie, a lingue e riferimenti culturali e spirituali rappresenta un esauriente esempio del West Africa.

L’obiettivo primario della Onlus, quindi, è quello di lavorare in termini di cooperazione sostenibile, contribuendo alla costruzione di progetti in grado, in medio-breve termine, di funzionare in modo autonomo per permette che anche questa parte del mondo abbia accesso a “quelle cose materiali” che influiscono molto sull’esistenza umana.