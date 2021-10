Sanremo: campetti lungo la ciclabile abbandonati nel degrado, la denuncia di un lettore

Daniele de Andreis denuncia lo stato di degrado in cui versano i campetti da calcio di Bussana lungo la pista ciclabile di Sanremo.

"Domenica con mia figlia siamo passati lungo la pista ciclabile a Bussana, e ci siamo fermati ai campetti sportivi lungo la ciclovia per giocare un po' a palla: il degrado di questa area ricreativa è sotto gli occhi di tutti. Porte divelte, reti di protezione bucate e strappate, tendoni penzolanti, rifiuti di ogni tipo all'interno, compresi anche dei detriti. E' veramente un esempio di inciviltà (di chi li ha utilizzati in questo modo) ma anche di incuria da parte dell'Amministrazione: Comune di Sanremo o Area 24 che sia... Non si può riportare un po' di decenza in una di queste (poche) aree ludico ricreative della ciclabile? Oltretutto è un pessimo biglietto di presentazione per chi entra a Sanremo in bicicletta".