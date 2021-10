Target: Ligure Vending, servizio puntuale e continuativo dal 1988

L’azienda Ligure Vending nasce nel 1988 come ditta individuale da un’idea di Silvano Bonino. Per molti anni, la figlia assieme al compagno Andrea Nocera supportano e contribuiscono a rendere la Ligure Vending una solida realtà legata al territorio. Nel 2006 l’azienda diventa una S.A.S. assumendo diversi dipendenti. Oggi Elisabetta Bonino gestisce questa realtà familiare con passione e professionalità facendo crescere giorno dopo giorno l’azienda affiancata dal papà, da Andrea Nocera e da Sergio Rossi.

L’obiettivo primario di Ligure Vending è quello di realizzare un servizio di qualità alle aziende, attraverso l’installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di caffè e snacks.

I distributori utilizzati sono installati in comodato d’uso gratuito e offrono i migliori prodotti sul mercato. Le macchine del caffè, dove non allacciate a rete, vengono dotate di taniche garantite per tre anni con cariche batteriche a zero e riempite esclusivamente con acqua minerale naturale San Bernardo. Il caffè non è di tipo industriale ma di torrefazione e gli snack sono disponibili anche senza zucchero o gluten free per ogni tipo di esigenza.

L’azienda offre anche un servizio di consulenza per quanto riguarda i sistemi di ristorazione installabili in quel dato ambiente, cioè il sistema che meglio risponde alle esigenze espresse dal cliente in accordo con le normative applicabili. I distributori automatici sono così inseriti nella realtà in cui devono essere impiegati nel pieno rispetto dell’ambiente circostante.

Negli anni l’azienda ha dato voce e risolto tutte le problematiche inerenti al settore, aggiornando di continuo la scelta dei macchinari più moderni e riducendo al minimo la necessità di interventi tecnici.