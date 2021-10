Solidarietà alla Cgil dell'associazione giornalisti Liguria, Azzolini: "Abbiamo gli anticorpi per non cedere"

"Care compagne e compagni della Cgi, l'assalto squadrista alla sede della Cgil è inaccettabile. Vi esprimo la solidarietà e la vicinanza del sindacato dei giornalisti della Liguria". Così in una nota stampa Fabio Azzolini, segretario regionale Associazione giornalisti liguri.

"Non è certo per caso che tra i bersagli delle frange violente della protesta ci siano – oltre le istituzioni democratiche – le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e le giornaliste e i giornalisti: è una strategia che già inferse lutti e dolore nella stagione degli anni di piombo. Per colpire, chiosa il segretario ligure, al cuore la democrazia è ritenuto necessario tentare di annichilire che organizza e rappresenta i reali interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e tentare di intimidire chi lavora per documentare ciò che accade arginando la deriva di chi vorrebbe formare la pubblica opinione attraverso appelli ad emozioni e credenze personali. Oggi, come già nel passato, abbiamo gli anticorpi per non cedere. E’ il tempo del coraggio, conclude, è il tempo dell’iniziativa per la dignità e la libertà, la responsabilità e la solidarietà".