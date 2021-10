In provincia di Imperia arriva il servizio di ambulanza veterinaria: 24 ore su 24 in aiuto dei nostri amici animali (Foto e Video)

Chi chiamare se il nostro amico a quattro zampe sta male all’improvviso? E se si è fatto male e ha bisogno di cure immediate? Da qualche settimana a Sanremo è in servizio l’ambulanza veterinaria, un primo soccorso cruciale per il destino dei nostri animali domestici.

Nella Città dei Fiori e in tutta la provincia di Imperia l’ambulanza ha il volto e il nome di Gilles Giglio, volontario che si è preso l’impegno di espandere anche nel nostro territorio il progetto nato a Savona. L’ambulanza veterinaria funziona a tutti gli effetti come un’ambulanza ‘normale’: c’è un’emergenza, si chiama e il soccorso arriva sul posto per poi trasportare l’animale dal veterinario di fiducia durante il giorno e alla clinica veterinaria durante la notte.

Chiunque avesse bisogno di un intervento può contattare 24 ore su 24 il numero 3314824724. L’intervento è su offerta libera entro 20 chilometri e al costo di un euro a chilometro per distanze superiori.

Chiunque può chiamare, il servizio è attivo per tutti i generi di animali domestici.