Roma e la Liguria occidentale nel racconto di Pierluigi Casalino

Oggi il nostro lettore Rocco Casalino compie un excursus storico dei rapporti che intercorrevano tra Roma e la Liguria Occidentale.

Artemidoro di Efeso fu geografo e storico greco, vissuto tra il II e il I secolo a.C., alle cui fonti si ispirò soprattutto Strabone. Di Artemidoro si conservano, invero, pochi frammenti, alcuni dei quali, peraltro, assai significativi, descrivono il carattere degli antichi Liguri, confermandone la fierezza e le doti di ardimento. I Liguri popolavano un territorio vastissimo che andava dall'Iberia all'Arno, ad altre zone d'Italia e del Mediterraneo.

Artemidoro, che fu anche ambasciatore di Efeso a Roma, fissò i termini della regione ligure, descrivendola come la parte occidentale dell'Italia e identificandone i confini naturali tra l'attuale Ventimiglia e il Varo. In ciò anticipando Augusto imperatore e lo stesso Dante. Il foedus con Roma giovo' tuttavia ai Liguri di Ponente, tra i più resistenti alla penetrazione romana, il che consentì migliori collegamenti via terra con Marsiglia e via mare con i possedimenti iberici. Ventimiglia, infatti, più di Albenga, al meno agli inizi del dominio nell'Urbe, si dimostrò fedele a regime romano.

Nel 118 a.C. i Romani fondarono la colonia di Narbona e gli insediamenti e i castra romani lungo il percorso ligure verso la Gallia vennero valorizzati: Laigueglia, Taggia e Ventimiglia furono punti di riferimento assai importanti al riguardo, pure dal punto di vista militare. Tutta la Liguria, soprattutto quella occidentale, era diventata ormai un ponte sul quale potersi muovere verso nord e nord ovest: la crescente potenza di Roma era già avviata, grazie a ciò, alla sua grandezza imperiale.