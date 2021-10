Imperia: continua l’affiliazione con il Genoa Accademy per l’A.S.D. Oneglia Calcio

Primo grande appuntamento della stagione 2021/2022 a Pontedassio, i pulcini 2010 e 2011 dell’Oneglia Calcio si sono allenati sotto la guida del tecnico rossoblu Vincenzo Stragapede. Tecnico insieme a Franco Lucido della “Genoa Soccer Academy“.

La collaborazione fra il Genoa Soccer Academy gestito da Emanuele Crespi ( Resp Nazionale) e l’Oneglia Calcio ha permesso di organizzare questo primo appuntamento stagionale che ha permesso al tecnico del settore giovanile del Genoa CFC di essere presente sul campo per coordinare gli allenamenti dei ragazzi e per fornire con professionalità la mentalità e la metodologia di lavoro utilizzata nel settore giovanile rossoblu.

Ecco chi è l’istruttore che condurrà l’allenamento:

Vincenzo Stragapede, attuale tecnico per le società affiliate Genoa Soccer Academy, un gradito ritorno con un felice passato in rossoblu come allenatore dal 2008 al 2012 di Giovanissimi e Allievi. Ha continuato in questi anni a collaborare con la Società del grifone come Osservatore portando tanti giovani talenti all’interno del Settore Giovanile Rossoblu.

Un’importante occasione di crescita per i giovani calciatori, ma anche per i tecnici della società affilata Genoa Soccer Academy, che potranno imparare e migliorare grazie ai consigli esperti dello staff del Genoa CFC.