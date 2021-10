Imperia calcio, la cordata Del Gratta si presente con tre colpi. Subito tanto lavoro per la coppia Bencardino-Fava

Un rinforzo per reparto per cominciare la collaborazione tra l’Imperia e la cordata di Marco Del Gratta. Nemmeno 48 ore dopo il closing e la coppia Bencardino-Fava si è già messa all’opera con l’acquisto di tre giocatori, tappando i buchi laddove la formazione sembrava incompleta (terzino sinistro, regista e attaccante). Arrivano Alessio Petti, già disponibile per la trasferta di Asti, Andrea Montanari e Pierluigi Cappelluzzo . Quest’ ultimi invece agli ordini da lunedì prossimo.

Il nuovo direttore sportivo si è presentato personalmente alla squadra prima dell’allenamento pomeridiano del venerdì, sul campo di Pontedassio. Accompagnato da Bencardino insieme al nuovo arrivo Alessio Petti (classe 1991). Si tratta di un difensore mancino abile a ricoprire tutti i ruoli della difesa, sia nello schieramento a tre che in quello a quattro. Nasce terzino ma è adatto anche al ruolo di centrale, caratteristiche simili a quelle di Pastore che qualche giorno fa ha salutato la comitiva.

Ad inizio carriera ha collezionato due presenze in Serie B, con la maglia del Cesena, e tre nella Nazionale Under 20, dove era compagno di campioni quali Lorenzo Insigne, Matteo Darmian, Marco Silvestri e Vasco Regini. Ed anche di Max Taddei che ritroverà, da avversario, domenica nella sfida del ‘Censin Bosia’ di Asti.

Nel prosieguo ha indossato maglie importanti come quelle del Rimini e del Gubbio tra i Pro, e conquistando ben 5 promozioni dalla D alla C. L’ultima con il Monterosi, nella scorsa stagione, con la quale ha rescisso in estate.

Petti aspetterà fino a lunedì per accogliere un amico di vecchia data: Andrea Montanari. Cinque anni più grande (classe ’86), anche lui cresciuto nelle giovanili del Cesena, insieme a Petti ha giocato nel Rimini (2017-18 e 2018-19) prima di ritrovarsi a Monterosi, con la quale ha chiuso a luglio dopo la promozione. Con le sue 378 presenze tra Serie C e D e mansioni da regista, si candida ad un ruolo da leader e fulcro del gioco nerazzurro.

Il terzo acquisto riguarda l’attacco: Pierluigi Cappelluzzo (classe 1996). Da una rivoluzione ad un’altra, il centravanti (alto 1,86) arriva dal PDHAE dove era stato fortemente voluto da Mister Daidola che già lo aveva con sé nella scorsa stagione a Bra. Esonerato il tecnico, Cappelluzzo aveva rescisso con la società valligiana a fine settembre scorso. Nonostante i soli 25 anni, l’attaccante vanta un passato importante: esordio con gol in Serie B al ‘San Nicola’ di Bari indossando la maglia del Siena. Poi Pescara (rete nel derby dell’Adriatico con l’Ascoli) ed Hellas Verona tra i cadetti. 37 presenze totali in B, 35 in C ed ora l’approdo ad Imperia per ritrovare continuità.