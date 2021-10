Calcio, Eccellenza. Squalifiche dopo Albenga-Ospedaletti, intervento della società orange: “Condividiamo le scelte arbitrali e stigmatizziamo i comportamenti visti”

L'Ospedaletti Calcio interviene a seguito della decisione del giudice sportivo con la squalifica di Elia Ambesi per cinque giornate e di mister Roberto Biffi per due.

Il comunicato della società

In merito ai fatti avvenuti domenica scorsa durante la partita contro l’Albenga, la società Ospedaletti Calcio tiene a stigmatizzare i comportamenti visti all’interno del rettangolo di gioco condividendo le scelte arbitrali, seppur penalizzanti per la squadra sia per quanto riguarda la gara in questione che per quelle a venire.

La società Ospedaletti Calcio è da sempre portatrice di messaggi educativi per i propri giovani e difende i valori fondanti dello sport nel nome del fair play, del rispetto dell’avversario, dei direttori di gara e degli organi federali tutti.

Per questo e anche al fine di ritrovare la necessaria serenità all’interno del gruppo senza mai chiudere i canali di comunicazione con gli organi di stampa ai quali l’Ospedaletti vuole sempre essere vicino, sarà il presidente Luca Barbagallo ad occuparsi delle dichiarazioni a nome della società da oggi e fino a nuova comunicazione.