Campionato mondiale Tactical Dynamic Operation, Fidale torna a Taggia "Soddisfatto, ho eguagliato il mio record del 2017"

"Lascio il campo di gara con un po’ di tristezza ma da domani inizierò subito con le ultime selezioni per il nuovo team italiano che farà l ingresso ufficiale nel prossimo mondiale nel 2024"

Si chiude in modo positivo l'ultimo mondiale Tactical Dynamic Operation, svoltosi a Bogotà, in Colombia dove era presente Davide Fidale di Taggia un campionato esclusivo solo per addetti alla security, forze di polizia ed esercito. la competizione si svolge ogni 2 anni e vede impegnate una cinquantina di squadre provenienti da tutto il pianeta.

Fidale è stato il team leader della rappresentativa europea delle dogane, il team S.I.S Dougane, con una formazione mista di operatori specializzati in scorte di 4 Paesi europei: 2 italiani, 1 belga, 1 francese e 2 monegaschi. La squadra ha sfiorato il podio arrivando al quarto posto sul tabellone finale, un risultato positivo considerando che "...è stato migliorato il piazzamento rispetto al mondiale precedente. - ci racconta Fidale che poi aggiunge - Torno a casa con un primo posto individuale in carabina lunga distanza. Ho eguagliato il mio record personale del 2017".

"E' stata una bellissima gara, primo turno, 5 su 5 a 500m, secondo turno 10 su 10 a 600, 700, 750 in movimento e 800 metri con vento laterale dx di +5, terzo turno 5 su 5 a 900 m con vento trasversale a raffiche di + 5/8. Sono arrivato primo con punteggio pieno 100/100 e bravissimo il mio socio e osservatore Michele a correggere in tempo reale il mio tiro. Dietro di me si è piazzato un americano con 92/100 e il terzo era un russo, 86/100" - sottolinea Fidale - Secondo giorno di gare, ho conquistato altre due medaglie. Mi sono piazzato primo in tactical rifle (carabina tactical corta) e siamo stati primi a pari merito con la squadra americana della Security Customer Service nella prima prova a squadre il CQB (Close Quarters Battle). Sono molto felice e soddisfatto soprattutto perchè ho vinto nella mia specialità e per la squadra che ha dato il 100% conquistando due belle medaglie e credetemi non è stato per niente facile visto il livello dei nostri avversari".