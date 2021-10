Quad: il sanremese Patrick Turrini a Kramolin per l’ultima prova del campionato europeo

Dopo lo stop forzato, per un anno causa Covid, del campionato Europeo Quad che aveva visto il talento Azzurro sanremese Patrick Turrini laurearsi vice campione europeo nel 2019, il frontman Turrini Motorsport si è portato in Repubblica Ceca per l’ultima prova stagionale 2021.

Una annata ricca di soddisfazioni quella vissuta da Patrick Turrini che ha allargato il suo palmares di titoli mettendo in bacheca un nuovo Oro al campionato Azzurro Quad Cross, autografando e portando a tre titoli italiani consecutivi. Sempre nel 2021 Patrick Turrini ha avuto modo di confrontarsi con i big della disciplina nel nuovo continente, precisamente a Daytona, facendo registrare ottimi tempi e lasciando il segno del suo passaggio.

Anche l’esperienza francese al Pont de Vaux ha fatto parlare del pilota, del suo pizzico di sfortuna che gli hanno fatto sfumare il podio chiudendo in una 4 posizione assoluta. Sempre oltralpe Patrick Turrini, insieme alla compagine italiana Maglia Azzurra, ha artigliato una 2a posizione durante il blasonatissimo Trofeo Delle Nazioni regalando al bel Paese un Argento che vale come un Oro.

La sua perseveranza in questo sport ad altissimi livelli si va a registrare ancora una volta con la sua presenza alla 3a e ultima prova di Campionato Europeo di scena a Kramolin, Repubblica Ceca, sempre con il cristallino intento di misurarsi con il gotha della disciplina e far brillare il nome del team Turrini Motorsport.

Oggi si sono svolte le classiche verifiche tecniche ed amministrative, il consueto giro di pista a piedi e il briefing tra tecnici di percorso e piloti. Nelle giornata di domani alle prove libere e cronometrate seguirà una prima Manche valevole per il campionato Europeo, solo nella giornata di domenica conoscere che ruolo ha avuto Patrick Turrini a questo appuntamento.