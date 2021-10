Calcio: nuovi arrivi all'Imperia, ufficializzato il 30enne difensore centrale Alessio Petti

La Imperia Calcio ha ingaggiato per la stagione 2021/2022 il difensore Alessio Petti. Nato a Imola il 29 marzo 1991 é un centrale di piede sinistro e sicuro affidamento. Negli ultimi anni ha infatti vinto diversi campionati, tra cui l'ultimo nel girone G di Serie D con il Monterosi.

In carriera conta ben 222 presenze e 7 gol tra serie B, C1, C2 e D. Di queste oltre 100 nei vari campionati di C. Esordisce tra i grandi in B con la maglia del Cesena dove, nella stagione 2009/2010, ha collezionato due presenze. Poi C2 con Bellaria Igea Marina, C1 con il Foligno e ancora C2 con la stessa maglia. Poi Alma Juventus Fano, Torrecuso, Maceratese, Gubbio, Rimini Calcio e appunto Monterosi.

L’Imperia conferma che alla ripresa, dopo la gara di Asti, si aggregheranno al gruppo altri due nuovi innesti: l'attaccante Pierluigi Cappelluzzo e il centrocampista Andrea Montanari ex compagno di squadra al Monterosi proprio di Alessio Petti.