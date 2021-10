Serie D, Sanremese. Domenica biancoazzurri a Fossano per ritrovare gol e vittoria. Chance dal 1' per Giacchino?

Con tutte le attenuanti del caso specifico, la seconda sconfitta consecutiva della Sanremese ha destato clamore. Quattro punti, altrettanti gol, in quattro partite disputate in campionato sono indice di un avvio lento per i biancoazzurri; sia chiaro che non è tempo di processi, anche perché nel mezzo va contata la bella vittoria nel derby di Coppa, ma la squadra di Matteo Andreoletti, domenica 10 ottobre, dovrà tornare da Fossano con i tre punti. La vittoria sarà l’unico risultato accettato per scacciare i malumori.

E’ già stata designata la terna arbitrale, che vedrà la prima direzione in rosa in questa stagione: arbitrerà Deborah Bianchi, della sezione di Prato, coadiuvata da Lucio Mogherini e Marco Alfieri, provenienti dalla stessa sezione toscana.

La sconfitta con il Casale ha lasciato strascichi. La società matuziana infatti è stata multata per 1200 Euro, a causa delle intemperanze dei propri tifosi nei confronti del guardalinee (si legge di sputi all’assistente arbitrale e bottigliette lanciate in campo) con conseguente violazione delle norme antiCovid. Mentre il centrocampista Larotonda (espulso al minuto 36) è stata fermato per un turno. Il rientro di Valagussa così viene accolto come un segno provvidenziale dato che Andreoletti ha già diversi problemi nel ruolo di mezzala, con l’infortunio prolungato di Maglione.

Obbligato dalla regole dei quattro Under contemporaneamente in campo, l’allenatore dovrebbe dare una chance dal primo minuto a Giacchino (al posto di Gemignani) nel ruolo di regista che, nel precampionato, aveva formato un asse solido proprio con Valagussa accanto. Con il criterio dei giovani in campo, una delle varianti potrebbe riguardare l’attacco che ad oggi risulta il reparto più deludente. Tolto l’imprescindibile Diego Vita, già a quota 4 reti stagionali, non sono arrivati altri gol dagli avanti matuziani. Scalpitano così Orefice e i giovani locali Pellicanò e Foti.

Se Scalzi riesce ad entrare spesso nelle azioni vincenti, con gli assist nei match contro Imperia e Vado, Ferrari, sempre marcato stretto, sta attendendo quel gol che diventerebbe una liberazione. Mentre Anastasia (visto domenica con un look completamente nuovo), che alla prima a Caronno era stato il migliore in campo, ha perso brillantezza nelle ultime uscite. Oltre a Diego Vita, soltanto Gagliardi ha fatto centro tra i biancoazzurri. Troppo poco per un attacco tra i più attesi del Girone A e che deve ritrovare subito il feeling con il gol.