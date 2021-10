Sanremo: al Teatro Ariston il convegno “L’esperienza della emergenzialità durante e dopo la pandemia da covid-19”

Esperti, giornalisti, medici e relatori di fama nazionale sono attesi domani al Teatro Ariston di Sanremo per il convegno dal titolo “L’esperienza della emergenzialità durante e dopo la pandemia da covid-19. Aspetti clinici, etici e deontologici”.

Tra i relatori interverranno anche personalità di spicco come Guendalina Graffigna, Roberta Villa e Amedeo Bianco (Senatore della Repubblica e presidente della Federazione Nazionale dei Medici) oltre ai rappresentanti e ai vertici della sanità locale.



“In una fase oramai avanzata di risposta sanitaria alla pandemia da Covid-19 - di legge nella comunicazione dell’evento - il convegno si propone di discutere sull'impatto che essa ha avuto e continua a esercitare sull'assetto organizzativo e assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla quotidianità professionale e ai vissuti personali degli operatori sanitari. Il confronto tra competenze e saperi differenti diviene in questo modo lo strumento per comprendere e riflettere sulle esperienze vissute e sugli insegnamenti ricevuti nonché per dialogare insieme sulle molteplici questioni etiche, deontologiche e giuridiche evocate dalla pandemia”.

“La giornata vuole essere anche una prima occasione che il rinnovato Gruppo di Lavoro Etica e Deontologia dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Imperia vuole realizzare per proporre strumenti e strategie operative in grado di supportare efficacemente il personale sanitario” concludono gli organizzatori.

Il programma prevede:

8.00 registrazione dei partecipanti

9.00 Presentazione del convegno con Presidente OMCeO Imperia, Presidente FNOPI Imperia, Coordinatori del Gruppo di Lavoro Etica e Deontologia: Rosagemma Ciliberti, Giovanni Murialdo e saluto delle autorità

9.30 Etica, incertezza e fragilità di fronte alla sfida pandemica. Moderatore: Amedeo Bianco. Rosagemma Ciliberti, Guendalina Graffigna

10.10 Nuove patologie, patologie post-Covid, patologie dimenticate e non diagnosticate. Moderatore: Paolo Petralia. Giovanni Murialdo, Carlo Serrati

10.50 Gli operatori di fronte all’emergenza. Moderatore: Giovanni Bruno, Giorgio Ardizzone, Carla Filippi, Fabrizio Bracco

11.30 Tavola Rotonda Le solitudini del malato, del suo contesto familiare e dell’operatore: le voci Coordinatore: Francesco Alberti. Ettore Perreca, Roberto Ravera, Carlo Amoretti, Franco Bonello, Severino Borri, Giovanni Mascelli , Franco Martini, Barbara Bonino

13.00 pausa pranzo

14.30 Informazione, infodemia, fake news: il ruolo dei ricercatori nella comunicazione della scienza. Moderatore: Cosimo Nume. Roberta Villa

15.50 La vaccinazione tra autodeterminazione e tutela della collettività Moderatore Andrea Leoncini. Alessandro Bonsignore, Marco Mela

16.10 Le responsabilità professionali tra malattia, sperimentazione di nuove terapie e protezione vaccinale. Moderatore: Bruno Di Giovanni. Giuseppe Ferrea, Francesco De Stefano

16.30 Tavola Rotonda Conclusiva: L’esperienza Covid-19: considerazioni, progetti, riflessioni. Coordinatore: Giulio Gavino. Giuseppe Ferrea, Massimo Sasso, Silvio Falco, Giovanni Perotto, Riccardo Agati, Claudio De Michelis, Salvatore Labrosciano

17.40 Questionario ECM chiusura dei lavori

