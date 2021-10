Sanremo: ‘Casa Serena’, Comune e My Home alla resa dei conti. Biancheri “Manca la fiducia, non tratto con queste persone” (Video)

I rapporti tra Comune e My Home sono ormai compromessi. Le trattative per salvare ‘Casa Serena’ sono durate una decina di giorni, poi le parti si sono definitivamente allontanate e ora la questione finirà sulle scrivanie dei tribunali.

Nelle ultime ore anche il sindaco Alberto Biancheri ha abbandonato i giri di parole andando dritto al punto e sottolineando più volte come sia mancata la fiducia nei confronti del nuovo proprietario della RSA di Poggio.

“Non è un problema finanziario, manca la fiducia - ha dichiarato il sindaco Biancheri in consiglio comunale - io non ho fiducia in questa persona. Dovevamo capirlo meglio a livello psicologico o umano? Forse sì. A oggi c’è un problema di fiducia nei confronti di questa persona. Hanno firmato davanti ai miei occhi e poi hanno smentito tutto davanti al Prefetto, come posso avere fiducia nel trattare con questa persona? Quando io firmo un documento o stringo una mano, se poi non lo rispetto provo vergogna. Questi oggi dicono una cosa e domani un’altra. Io non tratto con queste persone, dobbiamo andare con forza a riprenderci ‘Casa Serena’, non sono tranquillo ad avere una casa di cura in un contesto di questo tipo”.