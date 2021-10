Camporosso: riqualificazione campo Zaccari, Ioculano chiede intervento immediato

“In primavera è stato approvato dal Consiglio regionale l'ordine del giorno sul finanziamento della struttura sportiva Zaccari, che impegnava la Giunta a finanziare i lavori di ristrutturazione necessari per garantire alle società dilettantistiche dei Comuni di Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia di praticare attività sportiva in un impianto pienamente funzionante, moderno e sicuro. - ricorda Ioculano - Nelle scorse settimane c’è stato un sopralluogo dell’Assessore Ferro, che ha confermato la possibilità di utilizzare il Fondo strategico per finanziare gli interventi sull’impianto purché rispettati i criteri di ammissibilità al finanziamento".



"Proprio di questo si interessa l’ordine del giorno che ho depositato in questi giorni. Chiedo alla Giunta di attivarsi per dar vita a un accordo di programma con i Comuni interessati e l’Agenzia del Demanio, per coordinare gli interventi necessari per ottenere i finanziamenti del fondo strategico, come la definizione della proprietà e la messa in sicurezza del bacino del torrente Nervia. Perché da marzo ad oggi sono passati più di 6 mesi e siamo contenti che ci sia preso un impegno ma questo non basta e bisogna iniziare a lavorare nel concreto. - afferma Ioculano -