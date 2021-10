Sanremo: tornano le camminate per fare prevenzione cardiovascolare con l'associazione "Un Cuore in Movimento"

Dal lunedì 11 ottobre riprendono le camminate settimanali organizzate dalla Associazione Cuore in Movimento. Questa realtà nasce per aiutare a mettere in pratica i principi fondamentali di una buona prevenzione cardiovascolare.



"Un adeguato stile di vita, associato alla corretta assunzione dei farmaci prescritti, rappresenta lo strumento più potente per proteggersi da un secondo evento cardiaco; purtroppo è anche l’ obiettivo più difficile da raggiungere e mantenere nel tempo. L’ambizioso obiettivo di Cuore in Movimento è aiutare a gestire in maniera collaborativa e associativa le difficoltà di questo percorso" - spiegano dall'associazione.



Ecco il calendario delle uscite in programma fino a novembre:



Lunedì 11 ottobre



Partenza - Santa Tecla – ciclabile- strade urbane lato Corso Inglesi e ritorno. 5 km. Circa con brevi salite.



Giovedì 14 ottobre



Partenza Porticciolo – Arma di Taggia - ciclabile – Santo Stefano e ritorno Arma, Via sul mare. 7,500 km. Pianeggiante.



Lunedi 18 Ottobre



Partenza Santa Tecla – città vecchia (Pigna) - Baragallo e ritorno.6 km. Circa con salite. Dislivello 100mt.circa



Giovedì 21 ottobre



Partenza Santa Tecla – tre ponti - ritorno con deviazioni giardini Villa del Sole e Villa Ormond. 8 km. circa - poche salite



Lunedì 25 ottobre



Partenza Santa Tecla – Campo Ippico - ritorno su ciclabile .9 km circa con salite. 100 mt. circa di dislivello



Giovedì 28 ottobre



Partenza Santa Tecla - Camping del Sole – ritorno con possibili deviazioni lato C.so Inglesi.8km circa con brevi salite.



Giovedì 4 Novembre



Partenza Ristoro La Vesca. - Bussana Vecchia - Ritorno La Vesca. 8 km. con salite.



Lunedì 8 novembre



Partenza Santa Tecla - Molo porto vecchio - Porto sole - Tre Ponti - ritorno. 8 km circa pianeggiante.



"I percorsi potranno subire variazioni di calendario o di itinerario per cause atmosferiche o per esigenze del gruppo. Durante i percorsi è prevista una pausa per attività di stretching. Ecco una anteprima del prossimo programma delle uscite fuori Sanremo: Costarainera – Porto di San Lorenzo, Arma – Taggia centro storico, Villa Elios - Ospedaletti" - sottolineano dall'associazione organizzatrice