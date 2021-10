Diano Marina: il Museo Civico partecipa alla F@MU, domani una giornata ricca di iniziative

Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina è pronto accogliere il suo pubblico con una ricca giornata di eventi in occasione della F@MU - "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo".

"A partire dalle ore 10:00 di sabato 9 ottobre, sarà possibile visitare per tutta la mattinata la Sezione Archeologica e quella Risorgimentale del Museo con uno speciale ingresso gratuito per i bambini e ridotto (€ 2,00) per i loro familiari. - spiegano dal Museo - Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, il Museo aprirà alle famiglie con il laboratorio didattico "Viaggiando, scrivendo e giocando al Museo": una esperienza coinvolgente durante la quale, i visitatori, intraprenderanno un viaggio attraverso la vita quotidiana degli Antichi Romani, evocata da postazioni didattiche e immersive".



"I grandi e piccoli ospiti avranno così modo di osservare da vicino i reperti dell'allestimento museale e di toccare con mano ricostruzioni di corredi e oggetti relativi alla vita quotidiana di epoca romana, quale il bagaglio degli Antichi Romani negli spostamenti lungo le vie dell'Impero, gli strumenti ed i materiali utilizzati per leggere e scrivere ed i passatempi usati per il tempo libero. - ricordano - Per partecipare all'attività pomeridiana è necessaria la prenotazione; con ingresso in due appuntamenti alle ore 15:00 e 16:00. Anche al pomeriggio, ingresso gratuito per i bambini sino ai 13 anni e prezzo ridotto di € 2 per gli accompagnatori. Per l'accesso al Museo è necessario il Green Pass".