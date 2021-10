Dal Principato di Monaco: al via i lavori per le luminarie natalizie, accensione il 22 novembre

Quello delle luminarie natalizie è, ogni anno, un argomento che genera ogni anno un po' di stupore e qualche quesito, il principale è “Perché vengono installate così presto?”.

Una domanda più che sensata a cui potrebbe corrispondere una risposta di poche cifre: 112 grafiche trasversali, 615 decori sui lucernari e 19 scenografie. Stiamo parlando di quelle che illumineranno durante le feste natalizie Montecarlo con un lavoro tale da essere pianificato con largo anticipo.

L’installazione della Fiamma allo svincolo di Saint-Roman nella notte del 22 settembre ha dato il via e, da allora è proseguito il lavoro di installazione, grazie all’ottima collaborazione degli elettricisti del servizio animazione della città e della società Adage, filiera di Blacher Illumination, che controllano affinché tutto sia pronto in tempo.

Così come l'anno scorso, tutti i quartieri del Principato saranno illuminati, sia con grafiche del tutto rinnovate, scenografie sulle pareti degli edifici o ancora installazioni per le vie della città. Anche quest'anno, l'app interattiva ‘Playmagic’, che permette di interagire con Babbo Natale e altri personaggi attraverso un sistema di ‘realtà mediata’, sarà accessibile al pubblico in tre luoghi differenti: al ‘Marchè de la Condamine’, sulla ‘Promenade Honoré II’ e al ‘Parc Princesse Antoinette’.

Infine, oltre alle decorazioni installate nelle vie del Principato, per il secondo anno consecutivo, sarà possibile ammirare le luci di Natale al ‘Parc Princesse Antoinette’, dalle 16 fino alla chiusura prevista per le 18. L'illuminazione della città è fissata per il 22 novembre alle 18 presso la piazza del ‘Marché de la Condamine’.