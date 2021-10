Patto di Filiera Olio DOP in provincia di Imperia: prezzi minimi bloccati per due anni

Il ​ Consorzio di Tutela dell'olio DOP Riviera Ligure ha approvato il Patto di Filiera mantenendo la tabella dei prezzi minimi delle olive in relazione alla loro resa in olio, prendendo come riferimento € 1,60 al kg per una resa del 20% . I prezzi minimi avranno validità biennale, rimanendo così bloccato per questa campagna 2021/22 ma pure per la prossima 2022/2023. Resta immutata l'architettura del Patto: deposito dei contratti in Consorzio entro il 31 ottobre, rispetto della tempistica dei pagamenti come previsto dalla normativa e pagamenti con documentazione bancaria.