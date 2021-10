Casino di Sanremo si conferma tra i più amati

Dopo un periodo lungo fatto di chiusure e ritardi, i casino hanno potuto riaprire nella quasi totale normalità l’estate appena finita. E tra i dati più eclatanti che sono stati riscontrati troviamo quello relativo al casino di Sanremo, il più antico e famoso d’Italia.

Affluenza record

La voglia di tornare parzialmente alla normalità ha spinto tantissimi giocatori, abituali e non, a divertirsi in prima persona nel casino di Sanremo, il quale ha registrato un vero e proprio record di affluenza. Basti pensare al fatto che il numero di giocatori è stato superiore persino al 2019, prima del problema pandemia. Difatti, si è visto un ritorno importante dell’utenza fissa, affezionata, tradizionale, oltre che nuovi frequentatori stranieri.

Il casino di Sanremo ha voluto mantenere alto il livello dei servizi offerti, garantendo anche una certa sicurezza. Si tratta di un casino che rappresenta una vera e propria istituzione nazionale: è stato anche uno dei primi casino fisici ad attivarsi con un servizio direttamente online, fruibile tramite una connessione ad internet.

D’altronde, si sa, il gioco online è ormai molto diffuso e sta riscuotendo un successo enorme: basti pensare che tantissimi siti permettono di giocare al burraco online , oltre che tutti i giochi classici della tradizione italiana. E anche in questo il casino di Sanremo si è dimostrato precursore.

Casino di Sanremo: una storia di lunga data

La storia di questa struttura è molto antica e particolarmente affascinante. Si tratta della prima casa di gioco che è sorta sul territorio italiano: sì, perché il casino di Sanremo è stato fondato nel 1905. La costruzione è stata realizzata grazie al progetto del famoso architetto francese Eugène Ferret, e già all’epoca si palesava come una struttura all’avanguardia.

Una cosa che forse non tutti sanno è che durante i primi decenni del Novecento, il casino divenne luogo di interesse culturale internazionale. Vennero chiamati a collaborare diversi artisti e letterati, quali Pietro Mascagni, Luigi Pirandello e altri. Questo fa ben comprendere il livello di fama che aveva raggiunto già dopo pochi anni la struttura. Anche oggi vengono ospitati eventi di grande interesse culturale.

Nel corso degli anni, il casino si è sviluppato e ampliato. Sono state aggiunte due cupole laterali, una sala decorata con soffitto in legno e scene di caccia dipinte sulle pareti. Negli anni Cinquanta, poi, il casino divenne anche sede del Festival di Sanremo, il festival della canzone italiana.

Oggi è una vera e propria pietra miliare italiana, e sede in cui ogni giocatore del mondo vorrebbe giocare almeno una volta nella vita. Si contano ben 480 slot machines, tra i giochi più amati al mondo, oltre che tanti tavoli verdi per giocare a poker e ad altri giochi famosi come la roulette francese. Ciò che è messo a disposizione dell’utenza è un servizio impeccabile e una varietà di giochi impressionante.

Oltre a questo, va segnalato anche il fatto che la struttura sia negli anni ricordata per tanti aneddoti rimasti nella memoria del luogo. Tra questi, la statua ad opera di Odoardo Tabacchi raffigurante una splendida fanciulla, la quale se toccata dovrebbe portare fortuna ai giocatori.