Alla Pizzeria Senese di Sanremo, mangiare la pizza, equivale ad un viaggio emozionale alla scoperta delle radici autentiche del gusto

Quando si arriva alla Pizzeria Senese di Sanremo si viene accolti in un ambiente dove l'ospitalità è discreta e preziosa. Lo staff, sempre disponibile ad ascoltare le esigenze degli ospiti, con le portate, trasforma il pranzo o la cena in un’esperienza emozionale. Anche una pizza può dare emozioni, soprattutto se a farla è Gianni Senese.

“Passione, sentimento, innovazione e tecnologia - ci ha spiegato Gianni Senese - rappresentano il segreto della vera pizza. La storia della mia pizzeria nasce da anni di duro lavoro, ricerca, caparbietà e voglia di perfezionarsi, tutte cose che hanno consentito a me, mia moglie e la nostra squadra, di incrementare le nostre potenzialità e acquisire nuove capacità. In questi mesi abbiamo investito molto in attrezzature nuove e personale, infatti, abbiamo aggiunto allo staff anche un responsabile di sala. Ma non è tutto! Per fine mese ci sarà una serata stellata con la presentazione del nuovo menù autunnale con uno Chef di altissimo livello che già conoscete.

Infatti, sono felice di poter ospitare nuovamente nel mio locale il grande Chef Vincenzo Guarino e soprattutto grande amico con il quale mi sono confrontato più volte nel periodo del lockdown. Continuo ad essere sempre alla continua ricerca di nuovi ingredienti e abbinamenti ed è per questo motivo che proseguirò gli studi. Mi sono iscritto alla Facoltà di Scienze dell'Alimentazione, per ampliare e approfondire meglio l'argomento dell'alimentazione, per trattare ogni singola materia in modo da saper affrontare ogni aspetto dell'ambito alimentare vero e proprio, quanto quello nutrizionale-gastronomico.Auspico con questo di proporre in tavola delle pizze che trasmettano non solo la tradizione, ma anche il piacere di poter reinterpretare il modo di fare la pizza.

Desidero, con la serata di fine mese, ringraziare l'intera città di Sanremo che continua a dimostrarmi il suo affetto e tutti i clienti che in questo difficile periodo di emergenza ci hanno sostenuto. Naturalmente il ringraziamento per i risultati ottenuti e la continua crescita dell'attività, va anche a mia moglie ed al mio staff che non hanno mai vacillato e sono sempre stati presenti e reattivi. Infine, auspico in un nuovo anno ricco di eventi e collaborazioni con altre eccellenze della ristorazione, ma soprattutto in un anno di rivincita per tutti quanti”.

Se desiderate mangiare una 'Pizza speciale che sa infondere emozioni', recatevi presso la Pizzeria Senese in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.