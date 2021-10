La Pizzeria Sant’Ampelio di Bordighera alla prossima edizione del Campionato del Mondo della Pizza

La Pizzeria Sant’Ampelio parteciperà alla prossima edizione del Campionato del Mondo della Pizza che avrà luogo nella prossima primavera al PalaCassa di Parma dove, nel 2014, la Pizza Monet si classificò al terzo posto assoluto nella categoria 'Classica'.

"Come tutte le pizze che hanno partecipato alle varie edizioni del Campionato del Mondo data l'altissima qualità degli ingredienti e quindi il loro costo elevato, la Monet non è stata inserita nella lista delle pizze presentate abitudinariamente, alla carta, alla clientela - spiegano i gestori -. In attesa di questa partecipazione oggi, venerdì 8 ottobre 2021, inizia la 'Maratona delle Pizze Mondiali' dove verranno proposte tutte le pizze che hanno partecipato al Campionato del Mondo.



Il via oggi con la Pizza Monet che viene proposta alla clientela a pranzo e a cena, al prezzo speciale di euro 12.50. Ecco gli ingredienti della Pizza Monet: Salsa di pomodoro, Mozzarella Fior di Latte, Pesce Spada marinato con limone e Champagne Ruinart Rosè, Pepe Rosa, Sale Rosa dell'Himalaya, Pomodorini Piccadilly, Olive e Olio extra vergine di oliva, Rucola selvatica, Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse.

La Pizzeria Sant'Ampelio ha sede in Piazza Garibaldi, ma con ingresso anche da Via Vittorio Emanuele. Nella sala della Pizzeria è sempre attivo un maxi schermo dal quale si possono visionare i migliori eventi sportivi proposti da SKY e da DAZN.

Per info telefonare alla Pizzeria Sant’Ampelio allo 0184-264009".