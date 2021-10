Conclusa con successo la quarta edizione della 'CentropastoreCUP'. Tutti i risultati (foto)

Sabato 2 ottobre 2021 si è svolto nella splendida cornice di Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia la quarta edizione della CentropastoreCUP, manifestazione nata per iniziativa del Centro di Formazione G. Pastore di Imperia per avvicinare i bambini e i genitori al mondo dello sport e a quello della pallacanestro in particolare. Si sono esibiti circa 130 atleti fra bambini, ragazzi e genitori e, complice una giornata di sole meravigliosa, è stato un successo di pubblico e di spettacolo. Per la cronaca ecco i risultati sportivi:

Categoria Squirrels anni 2013-2014

1° posto Taggia Last Minute

2° posto Imperia Phoenix

3° posto Imperia Raptors

Miglior giocatore Simone Casella

Categoria Eaglets anni 2011-2012

1° posto Ventimiglia Lions

2° posto Teamperia

3° posto Taggia Falchi Predatori

Miglior tiratore Leandro Micheletti

Miglior giocatore Daniele Mainardi

Categoria Beginners anni 2009-2010

1° posto Arma Taggia Tigers

2° posto Imperia Scale Storte

3° posto Taggia A.C. Picchia

Miglior tiratore Mirko Carlevaro

Miglior giocatore Francesco Kurti

Categoria Juniors anni 2007-2008

1° posto Pietra L. Alley Oop

2° posto Imperia Arrosto&Tiro

3° posto Pietra L. PASI

Miglior tiratore Davide Casella

Miglior giocatore Antonio Morello

Categoria Rookies anni 2005-2006

1° posto Arma Ballerz

2° posto Arma Amici di Bobanone

3° posto Arma Impekabili

Miglior tiratore Samuele Puppo

Miglior giocatore Alessio Lupi

Categoria Family

Vincitore CentropastoreCUP Arma Black Whales

2° posto Arma Red Angry Bulls

3° posto Arma Waves