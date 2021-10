A '2 ciapetti con Federico' l'appello di Cinzia Ferrara: "Non voglio abbandonare i miei animali” (Video)

“Sono disposta a lavorare gratis pur di continuare ad accudire i miei animali che sono come i miei figli”. E’ questo l’appello di Cinzia Ferrara lanciato durante la nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico – on the road’. Cinzia vive con un centinaio di animali, tra capre, asini e oche, a Testico nell’entroterra di Andora. A seguito di una crisi economica, aggravata dal Covid, non ha più potuto pagare l’affitto della propria casa ed ora ha ricevuto lo sfratto. Nei suoi progetti, dopo un passato di commercio con prodotti biologici, c’era un’attività di ‘Accoglienza agreste’ legata ai bikers e a tutto il mondo dell’outdoor. In trasmissione è intervenuto anche il sindaco di Testico Lucia Moscato.

Guarda l’intervista con le immagini degli animali:

