Arma di Taggia: domani al 'Pet Store' una raccolta di cibo per i randagi della 'Lega del Gattino'

Sabato prossimo, per tutto il giorno al ‘Pet Store’ di Arma di Taggia all’interno del parco commerciale Conad ci sarà un raccolta cibo per i gatti e gattini randagi, in collaborazione con la ‘Lega del Gattino’ di Sanremo.

“La situazione dei gatti randagi – evidenzia la lega - è al limite del sostenibile nonostante il nostro massimo impegno. Quest’anno c’è stato un incremento esponenziale di abbandoni e non è stato facile trovare adozione a tutti. Gli ultimi due gattini sono stati abbandonati chiusi in un trasportino in mezzo alle macchine in un parcheggio. Noi volontarie facciamo tutto il possibile ma abbiamo bisogno di aiuto”.