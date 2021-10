Inizia sabato prossimo con l’open day di Pallamano nei giardini Lowe, la nuova stagione dell’Abc Bordighera

Sabato prossimo dalle 14 alle 17.30, ai Giardini Lowe l’Athletic Bordighera Club darà ufficialmente inizio alla nuova stagione sportiva.

L’associazione non si è mai fermata completamente, neanche durante l’estate: in questo periodo ha infatti preso parte, con ragazze e ragazzi, a vari tornei di beach handball ed ha inoltre organizzato un corso riservato ai tecnici, tenuto dal Tecnico Federale Riccardo Riccardi presso la palestra Conrieri.

L’Abc organizzerà un Open Day di pallamano, aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 3 ai 15 anni che vorranno trascorrere assieme un periodo di divertimento iniziando a conoscere questo splendido sport. Ci saranno musica, giochi e iniziative divertenti per tutti, che si concluderanno alle 17 con una merenda sul campo, offerta dalla panetteria Mirella.

L’Athletic Bordighera Club con i suoi tecnici e dirigenti sta preparando i suoi ragazzi e ragazze per l’inizio delle attività agonistiche in Francia e in Italia con l’under 15 maschile seguita da Sergio Giribaldi e Giuliano Antonio e con il valido aiuto di Agata Liotta alla preparazione atletica.

L’under 15 femminile sarà invece seguita da Patrizia Bastianelli coadiuvata da Jean Claude Asnong. L’under 13 maschile avrà alla guida Andrew Dall’ Acqua e Osvaldo Bellan mentre l’under 11 sarà seguita da Luciano Martin e Stefania Conte. Per concludere il baby handball sarà curato da Stefania Conte e Patrizia Bastianelli.

I tecnici dell’Abc Bordighera potranno avvalersi inoltre della supervisione del sig. Daniel Daragon, responsabile dello sviluppo del progetto Levant 06, creato per incentivare e far crescere lo sviluppo della pallamano nella nostra provincia e nella vicina costa azzurra.

La preparazione si svolgerà al Palazzetto dello sport, il mercoledì dalle 16,30 alle 20, alla palestra Conrieri il martedì e giovedì dalle 18 alle 20 e ai giardini Lowe il martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 20. L’Abc ha inoltre preso contatto con gli istituti scolastici comprensivi di Bordighera, Vallecrosia e Camporosso proponendo il Progetto Pallamano-scuola, in orari extra scolastici, mettendo a disposizione i propri tecnici per far conoscere la pallamano agli alunni.

Tutti i dirigenti e i tecnici dell’Athletic Bordighera Club stanno dunque lavorando con impegno e dedizione per permettere ai nostri ragazzi e ragazze di svolgere al meglio l’attività sportiva dopo questo difficile periodo.

(Foto di Eugenio Conte)