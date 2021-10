Imperia calcio, le parole di Cortellini nel post-partita:" Gli episodi non ci stanno girando. L'arbitro? Nel dubbio favoriva loro" (video)

L'Imperia esce con zero punti dalla partita contro il Novara: una sconfitta maturata nella ripresa quando gli ospiti sono andati in rete due volte e i nerazzurri sono rimasti in dieci per la discutibile espulsione a Di Lauri.

Gli attacchi hanno fatto la sostanziale differenza: da un lato, Vuthaj ha deciso il match firmando il terzo gol in campionato e causando il secondo giallo a Di Lauri. Severo l'arbitro Palumbo nella decisione ma caparbio l'attaccante a cercare il contatto con l'imperiese che è cascato nella trappola.

Dall'altro lato Grazhdani è apparso lontano dalla forma migliore e, poco servito dai compagni, ha avuto vita dura contro l'esplosivo difensore Amoabeng. Non è mai riuscita la 'spizzata' chiesta dall'allenatore per innescare pericoli offensivi.

L'Imperia, come sottolineato dal tecnico, ha prodotto due palle-gol: la bella sforbiciata di Mara (che potete apprezzare nel video) e un tiro-cross di Coppola, apparso nuovamente il più pericoloso in avanti. Un po' poco, soprattutto dopo il bel poker rifilato alla Lavagnese una decina di giorni fa.

Di Cortellini va sicuramente apprezzata l'adattabilità alle emergenze. Ieri ha schierato la quarta formazione diversa in cinque partite, con il 4-3-3 da lui prediletto. Coppola spostato largo a destra, con facoltà di accentrarsi. Lo spostamento di Di Lauri a mezzala e Canovi come mediano. Il giovane 2001 scuola Sampdoria ha sfoderato una buona prestazione dimostrando qualità adatte a rivestire quel ruolo.

Alla luce anche degli interpreti attuali, il sistema adottato ieri potrebbe essere l'ideale nel proseguimento della stagione. L'allenatore comunque ha elogiato i suoi che hanno mostrato un carattere battagliero mentre è stato piuttosto pesante con il direttore di gara, Palumbo. L' arbitraggio, in effetti, non ha convinto: su tutti, il secondo giallo a Di Lauri è apparso esagerato e, in precedenza, anche la rete del vantaggio novarese è avviata da un sospetto offside.