Calcio: è nato il fan club del Monaco Calcio 'Liguria Biancorossa', previste agevolazioni per i soci

Nei giorni scorsi è nato nel ponente ligure il fan club del Monaco Calcio ‘Liguria Biancorossa’. Il club, ufficialmente riconosciuto dal coordinamento centrale con sede nel Principato di Monaco, si prefigge di unire i tifosi e simpatizzanti del Monaco residenti in Liguria ed in altre regioni italiane.

Tra le agevolazioni concesse agli aderenti, una riduzione di 30 euro sul prezzo dell’abbonamento, uno sconto del 10% sul merchandising e, soprattutto, la prevendita sull’acquisto dei biglietti per le partite in casa, compreso il big match Monaco-Psg che si disputerà nel mese di marzo 2022. La tessera costa 30 euro ed è valida fino al termine della corrente stagione calcistica. A partire dalla prossima stagione, tutti coloro che rinnoveranno l’adesione godranno di uno sconto di 5 euro.

Presente a San Sebastian in occasione dell’ultima partita di Europa League, il club ‘Liguria Biancorossa’ dà appuntamento alla prossima gara casalinga, in programma domenica 24 ottobre allo Stade Louis II contro il Montpellier. La campagna tesseramenti scadrà il 31 ottobre 2021. Tutti coloro che volessero ulteriori informazioni sono pregati di scrivere a liguriabiancorossa@gmail.com o contattare telefonicamente (anche via whatsapp) il 347 / 7675695 (Mattia).