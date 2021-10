Calcio: dopo le anticipazioni oggi la conferma, il gruppo Del Gratta entra in società all'Imperia Calcio

Dopo le diverse anticipazioni del nostro giornale (l'ultima QUI), questa mattina l’Imperia Calcio ha confermato di aver trovato l'accordo con il gruppo Del Gratta che, da oggi, inizia ufficialmente la collaborazione tra l'imprenditore e la società neroazzurra, attraverso una serie di sponsorizzazioni.

L'accordo è valido per la stagione sportiva in corso e prevede la concreta possibilità di prosecuzione per le annate a venire. Il presupposto e la volontà sono quelli di raggiungere, insieme a Eugenio Minasso, traguardi prestigiosi anche in vista del centenario del club e della città di Imperia.

“La collaborazione – evidenzia la società nerazzurra - prevede l'ingresso all'interno dei quadri federali del dottor Glauco Ferrara come vicepresidente in affiancamento a Fabio Ramoino. All'interno della società entra anche Pino Fava, come direttore sportivo del settore agonistico, che collaborerà a stretto contatto con il direttore generale Alfredo Bencardino. Un grazie a Marco Del Gratta, Glauco Ferrara e Pino Fava per la disponibilità alla collaborazione, assunta in forme diverse”.