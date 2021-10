Coronavirus: Sanremo torna la città con più contagiati in provincia, tutti i numeri comune per comune

Cresce leggermente Sanremo e calano Ventimiglia e Imperia tra le città più popolose della nostra provincia per numero di positivi al Covid-19 nella settimana appena trascorsa. Rimangono comunque numeri sempre molto bassi e confortanti per il futuro.

La città dei fiori torna ad essere quella con più contagiati, 29 rispetto ai 27 della settimana scorsa, davanti a Ventimiglia che scende da 31 a 25. Imperia continua a veder calare il numero di positivi, passando da 30 a 23. Lieve risalita per Bordighera, da 20 a 21 mentre Pieve di Teco, che la scorsa settimana era passata da essere ‘Covid free’ a 12 contagiati, cresce ancora negli ultimi sette giorni salendo a 15.

In salita il numero dei contagiati anche a Taggia, che passa da 3 a 8 mentre calano a Vallecrosia, da 15 a 9, con un trend in discesa confermato dopo la scorsa settimana. Questa la situazione degli altri comuni, che hanno un numero decisamente più basso di contagiati, anche in relazione a quello dei residenti: Borghetto D'Arroscia e San Biagio della Cima 4; Borgomaro e Soldano 3; Apricale, Camporosso, Ceriana, Chiusavecchia e Diano Marina 2; Lucinasco, Ospedaletti, Perinaldo, Pontedassio, San Bartolomeo al Mare e Vessalico 1.

Sono invece ‘Covid free’ questa settimana, ovvero senza nessun contagiato: Airole, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Caravonica, Castelvittorio, Castellaro, Cesio, Cervo, Chiusanico, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Terzorio, Vallebona, Vasia e Villa Faraldi.

Per quanto riguarda i pazienti in ‘Sorveglianza Attiva’ troviamo nuovamente Sanremo in ‘vetta’ con 76 persone, in salita rispetto alle 63 della settimana scorsa. Cala vistosamente Imperia, passando dalle 119 alle 68 mentre cresce notevolmente Taggia, passando da 44 a 65. Risalita per Bordighera, da 44 a 63 e discesa per Ventimiglia, da 73 a 58.

A Pieve di Teco, dove sono molti i contagiati (in rapporto alla popolazione) calano le sorveglianze, da 59 a 42. Questa la situazione negli altri comuni della provincia: Vallecrosia 17, Pontedassio 16, Lucinasco 12, Camporosso 10, Borghetto D'Arroscia 9, Chiusavecchia 8; Apricale, Diano Marina, Dolcedo, Soldano e Vessalico 7; Chiusanico, San Biagio della Cima e Santo Stefano al Mare 6; Ceriana 5; Borgomaro, Pornassio e Riva Ligure 4; Caravonica, Ospedaletti, Pompeiana, Ranzo e Vallebona; Aurigo, Castellaro, Diano Castello, Dolceacqua, Isolabona, Rezzo, Rocchetta Nervina e San Bartolomeo al Mare 2; Airole, Armo, Cesio, Cipressa, Costarainera, Molini di Triora, Perinaldo e San Lorenzo al Mare 1.

Nessun residente in sorveglianza attiva a: Badalucco, Bajardo, Castelvittorio, Cervo, Civezza, Diano Arentino, Diano San Pietro, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Pigna, Prelà, Seborga, Terzorio, Vasia e Villa Faraldi.