Judo: l'atleta del Sakura Arma di Taggia Lorenzo Macrì qualificato per i campionati italiani Cadetti

Si sono svolte sabato scorso ad Arenzano, le qualificazioni regionali dei Campionati Italiani Cadetti. Il Judo Club Sakura Arma di Taggia ha partecipato con quattro atleti: Elisa Antellini, Edoardo Canavese, Lorenzo Graneri e Lorenzo Macrì.

I quattro si sono prodigati con energia per riuscire a vincere le competizioni che aprivano loro la strada per Ostia Lido, ma solo Lorenzo Macrì (Cadetto Kg. +100), è riuscito a guadagnare la qualificazione per la finale nazionale.

Lorenzo Macrì aveva già partecipato alle finali nazionali dei Campionati Italiani Esordienti B nel dicembre 2018 e nel dicembre 2019 e questa qualificazione attuale dà ancora un maggior impulso alla voglia di ben figurare.