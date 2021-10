Calcio: sconfitta interna della Sanremese, nel finale in 4 minuti il Casale espugna il Comunale

SANREMESE-CASALE 1-2

RETI: 69’ Vita, 79’ Martin, 83’ Candido

SANREMESE: Malaguti, Fabbri, Acquistapace (84’ Orefice), Bregliano, Mikhaylovskiy, Ferrari (46’ Valagussa), Gagliardi, Vita, Gemignani (88’ Giacchino), Scalzi (46’ Anastasia), Larotonda. A disposizione: Bohli, Aita, Pellicanò, Gatelli, Nouri. Allenatore Matteo Andreoletti.

CASALE: Dadone, Gianola (64’ Bennasr), Martin, Candido (85’ Guarino), Rossini, Continella, Gilli, Casella (73’ Vicini), Palermo (68’ Ricciardo), Silvestri, Giacchino (73’ Forte). A disposizione: Paloschi, Juricic, Brevi, Leveque. Allenatore Marco Sesia.

ARBITRO: Stefano Peletti di Crema

ASSISTENTI: Antonio Nicolò di Milano, Francesco Pirola di Abbiategrasso

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti Gemignani, Larotonda, Orefice, Vicini, Sesia. Espulso per doppia ammonizione Larotonda al 36’. Angoli 7-3 per il Casale. Recupero 1’ pt, 3’ st.

SANREMO - Nel primo turno infrasettimanale della stagione al Comunale si affrontano Sanremese e Casale. I biancoazzurri, reduci dalla sconfitta di sabato in Valle d’Aosta con il Pont Donnaz hanno voglia di riscatto. Mister Andreoletti deve rinunciare a Maglione, ma recupera Valagussa che parte dalla panchina. In porta esordio per Malaguti; in difesa a destra c’è Fabbri, mentre in attacco Vita viene preferito inizialmente ad Anastasia. Il Casale, che ha una gara da recuperare con il Sestri Levante, sabato ha pareggiato in casa con il Vado.

La prima azione degna di nota è di marca biancoazzurra: è l’11’ quando Scalzi appoggia per Larotonda, tiro alto. Il Casale risponde al 15’: cross di Palermo, testa di Rossini, palla alta. Al 20’ occasione d’oro per gli ospiti: Fabbri atterra in area Giacchino, l’arbitro Peletti non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri Candido però si fa ipnotizzare da Malaguti che vola e respinge la conclusione.

Scampato il pericolo la Sanremese si riorganizza. Al 23’ Vita serve Ferrari, tiro fuori bersaglio. Al 29’ angolo di Scalzi, Mikhaylovskiy viene atterrato, Ferrari non inquadra il bersaglio. Al 33’ cross di Martin dalla destra, Candido, sul filo del fuorigioco, in spaccata colpisce il palo. Al 36’ Larotonda, ammonito qualche minuto prima, atterra Continella e l’arbitro gli mostra il secondo cartellino giallo di giornata. Al 39’ ancora Casale pericoloso: tiro dalla destra di Candido, miracolo di Malaguti che si tuffa e manda in corner. Al termine del primo tempo le squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0.

All’inizio della ripresa subito in campo Valagussa e Anastasia per Ferrari e Scalzi. Al 53’ Anastasia si fa subito notare sulla destra e mette in mezzo, Gagliardi prova l’acrobazia, palla a lato. Un minuto dopo tiro di Palermo, Malaguti blocca sicuro. La gara si sblocca al 69’: lancio dalle retrovie, Vita va via in contropiede, entra in area e trafigge Dadone. Al 75’ i matuziani potrebbero raddoppiare: Anastasia calcia verso la porta, Dadone respinge. Al 76’ angolo di Gagliardi, testa di Mikhaylovskiy, palla a lato.

Il Casale è vivo e in quattro minuti ribalta il risultato: al 79’ Martin pesca il jolly con un destro chirurgico dal limite. All’83’ Candido porta avanti i suoi con un tocco di fino dal cuore dell’area piccola. La Sanremese rabbiosamente si getta all’attacco alla ricerca del pari: all’84’ entra Orefice per Acquistapace. Ci prova subito dopo Gagliardi, palla sul fondo. All’87’ punizione dal limite: Vita calcia alto. All’88’ dentro anche Giacchino per Gemignani. All’89’ Valagussa in mischia batte Dadone ma l’arbitro, su segnalazione del guardalinee, annulla tra le proteste per posizione irregolare del calciatore matuziano.

Finisce 2-1 per il Casale. Una sconfitta maturata in inferiorità numerica che lascia l’amaro in bocca. La Sanremese domenica sarà impegnata in trasferta a Fossano.