Calcio giovanile: allenamento con Franco Lucido del Genoa Cfc per i ragazzi del Camporosso e del Dolceacqua (foto)

Lo scorso martedì dalle 16.30 alle 19.00 presso il nuovo centro sportivo di Camporosso, gli esordienti 2009 e 2010 dell’U.S. Dolceacqua e i Giovanissimi 2007 e 2008 dell’ U.S. Camporosso, si sono allenati sotto la guida del tecnico rossoblu Franco Lucido, responsabile tecnico dell’affiliazione “Genoa Soccer Accademy”.



La collaborazione fra Emanuele Crespi (Responsabile Nazionale Genoa Soccer Academy) e Giuliano Vadalà (referente tecnico Genoa Soccer Academy) ha permesso di organizzare il primo appuntamento stagionale in programma che permetterà ai tecnici del settore giovanile del Genoa CFC di essere presenti sui campi delle due Affiliate ponentine (U.S. Camporosso e U.S. Dolceacqua) per coordinare gli allenamenti dei ragazzi e per fornire una metodologia di lavoro improntata sulla massima professionalità. Un’importante occasione di crescita per i giovani calciatori, ma anche per i tecnici delle due affilate Genoa Soccer Academy ponentine, che potranno imparare e migliorare grazie ai consigli esperti dello staff del Genoa CFC.