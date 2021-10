Calcio, Serie D. Il Novara batte l'Imperia 2-0. Nerazzurri condannati da Vuthaj e da un arbitro severo

Una buona Imperia capitola al ‘Ciccione’ contro il Novara per 2-0. Per i ragazzi di Cortellini, protagonsti comunque di una prestazione coriacea, è fatale l’inizio della ripresa quando , nel giro di 120 secondi, subiscono prima il gol dello svantaggio e poi rimangono in 10 per il discutibile rosso sventolato a Di Lauri.

L’Imperia può disporre finalmente del centravanti Grazhdani e, con il recupero di De Simone che funge accordo tra la trequarti e l’attacco, Cortellini vara un 4-3-3 con Coppola, che si accentra partendo dalla fascia destra, e Canovi, nella nuova veste di playmaker. Riposo forzato per Lacirignola, fermato da un dolore all’inguine, dentro Bova all’esordio stagionale. In panchina siedono anche Fazio, Fatnassi e Cassata, titolari negli ultimi match.

E’ il Novara a tenere in mano il pallino di gioco nelle fasi iniziali mentre l’Imperia, un po’ schiacciata nella propria trequarti, prova a colpire su calcio piazzato.

Gonzales e Vuthaj tengono alta l’attenzione della coppia difensiva Castaldo e Mara. L’argentino prova subito un destro a giro da fuori che sfiora l’incrocio e risponde il centralone numero 5 dell’Imperia con una grande acrobazia da corner battuto da Coppola. La partita fatica a decollare, complici anche i centrocampi che supportano le retroguardie. Va così evidenziata la chiusura di Canovi che, in combinato con Castaldo, sbroglia con eleganza una palla pericolosa in centro area. Il classe 2001 nerazzurro gestisce con autorità sulle mediana e, in questa posizione, potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per Cortellini.

La partita si risveglia nel finale di tempo con un tiro-cross di Coppola per i padroni di casa e una bella respinta coi pugni di Bova, sul ribaltamento di fronte.

Pochi minuti della ripresa e Vuthaj scalda i guanti di Bova che respinge sul suo palo. E’ il preludio al gol che arriva al 51’ ad opera proprio dell’attaccante novarese. La partita cambia perché il minuto successivo Di Lauri si allaccia con Vuthaj, sulla linea di metà campo, e riceve il secondo giallo. Una decisione, quella presa dall’arbitro Palumbo, che appare esagerata ma è caparbio il giocatore di origine albanese a cercare il contatto prolungato con il centrocampista.

Da quel momento va in scena un monologo novarese con Vuthaj e Bova che danno vita ad uno scontro diretto. L’attaccante prova a trafiggere il portiere in almeno tre circostanze ma la risposta è sempre pronta. Bova però non può nulla sul tiro di Bortoletti che raddoppia il vantaggio, dopo una azione manovrata del Novara. Il portiere classe 2002 è autore di una prova maiuscola e respinge un altro tiro dalla distanza, prima del triplice fischio.

In tribuna, riempita da circa 400 persone, anche Adriano Pisano che prima della partita ha salutato Mister Marco Marchionni. I due si conoscono da più di vent’anni, quando Pisano convocò Marchionni nella Nazionale Under 21 Serie B, durante la militanza nell’Empoli.

IMPERIA-NOVARA 0-2

Marcatori: 51’ Vuthaj, 72’ Bortoletti (N)

IMPERIA (4-3-1-2) –Bova; Carletti, Mara, Castaldo, Bacherotti (73’ Comiotto); Canovi, Di Lauri, Giglio cap.; Coppola; De Simone (76’ Fazio), Grazhdani (64’ Cassata). All.: Cortellini

NOVARA - Raspa; Pagliai (60’ Capano), Bonaccorsi (60’ Vimercati, DiMasi, Pugliese (60’ Tentoni), Vuthaj, Gonzales (83’ Spina), Benassi, Bortoletti (73’ Pereira), Paglino, Amoabeng.

Ammoniti: Pugliese (N); Di Lauri, Cassata (I)

Espulsi: 53’ Di Lauri (I)

Recupero: 3’ nel primo tempo e 4’ nel secondo