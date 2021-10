Sanremo: martedì prossimo al Teatro dell'Opera con Stefano Zecchi al via l'edizione autunnale dei 'Martedì Letterari'

Stefano Zecchi, Marco Malvaldi, Massimo Bonelli, Gabriele Beccaria, giornalista scientifico, penna de La Stampa, Massimo Inguscio, fisico e Presidente del CNR, Mauro Mazza, Heddi Goodrich, Oscar Farinetti, Franco Forte, Giuseppe Conte (Premio alla Carriera) sono i protagonisti della rassegna autunnale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo.

“E’ un ritorno che significa nuovi momenti culturali - sottolinea il consigliere del Cda, Barbara Biale - ma anche rinnovata frequentazione per il nostro affezionato pubblico che in questi mesi ha atteso questo momento. Tante proposte culturali di grande interesse che spaziano dalla Letteratura contemporanea ai temi storici a quelli della sostenibilità con un’unica finalità onorare la nostra tradizione e il nostro brand, anche culturale, guardando al futuro e alle aspettative di chi frequenta il nostro teatro, spesso simile ad un cenacolo dove il confronto è sinonimo di continua crescita”.

Stefano Zecchi, scrittore, saggista, psicologo inaugura il 12 ottobre la stagione autunnale dei Martedì Letterari con il suo ultimo libro ‘Anime Nascoste’ (Mondadori). Per Stefano Zecchi, presidente onorario del ‘Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria’, che ha visto lo scorso 25 settembre la presenza di Andrea Vitale, Marco Buticchi, Mara Fazio e Saverio Simonelli è un ritornare al pubblico del Teatro dell’Opera del Casinò che gli ha sempre tributato una calorosa accoglienza.

Il 19 ottobre Gabriele Beccaria, giornalista scientifico, penna de La Stampa, e Massimo Inguscio, fisico e Presidente del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), illustreranno il saggio scritto a due mani ‘Come potrebbe essere il domani’ (Bur Rizzoli). Uno sguardo scientifico ed analiticamente condotto sulla certezza che il ritorno alla ricerca scientifica rigorosa sia uno strumento valido per far fronte a questa nuova epoca marcata da pandemie e cambiamenti climatici, sociali e politici, per un futuro migliore e meno incerto.

Venerdì 22 ottobre alle 17 anteprima della cerimonia del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ che attribuirà il Premio alla carriera al poeta e scrittore Giuseppe Conte, Mauro Mazza scrittore, saggista, già direttore Rai presenta il suo ultimo lavoro ‘Diario dell’ultima notte’ (Lalepre). Sabato 23 ottobre alle 17 si riunirà la giuria popolare del Premio Semeria per decretare i vincitori della sezione ‘Inediti’. Parteciperà in qualità di premiato Giuseppe Conte.

Il 26 ottobre alle 16.30 Marco Malvaldi racconterà in ‘Bolle di Sapone’ (Sellerio) appena editato e già successo editoriale la nuova avventura dei suoi ‘attempati affezionati’ del Bar Lume. Venerdì 29 ottobre alle 18.30 un omaggio alla musica: Massimo Bonelli presenta il libro ‘Rockonti - Storie ai confini tra fantasia e realtà’ (Casa Italia edizioni).

A novembre tre appuntamenti con Heddi Goodrich, Oscar Farinetti e Franco Forte. Il 9 novembre Heddi Goodrich presenta il suo nuovo libro ‘L’Americana’ (Giunti). Il 16 Oscar Farinetti, eccezionalmente al teatro Ariston, approfondirà la sua autobiografia (autorizzata malvolentieri) ‘Never quiet. La mia Storia’ (Rizzoli). Il 23 novembre lo scrittore Franco Forte, responsabile dei servizi editoriali Mondadori, illustra il suo ultimo libro ‘L’uranio di Mussolini’ (Mondadori).

Primo appuntamento, quindi, martedì prossimo alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò, con Stefano Zecchi che presenta il volume ‘Anime nascoste’ (Mondadori). Introducono l’autore Carlo Sburlati, e Marzia Taruffi, curatrice della rassegna.

Trama del libro: Lorenzo, un antiquario, ha quasi cinquant'anni quando conosce Barbara, affascinante compositrice di musica per teatro. L'intesa è immediata, e l'incontro fortuito matura pian piano in relazione e la relazione in convivenza, pur tra le ombre degli amori passati con i loro ricordi felici e le profonde ferite non sempre rimarginate. Barbara non cancella la memoria del marito, e Lorenzo quella meno definita, però ingombrante, di Gloria. Nel momento più doloroso dell'ormai lunga relazione tra Lorenzo e Barbara, torna inaspettatamente in scena Gloria, arrestata a Parigi durante una complessa indagine per omicidio. Lorenzo decide di incontrarla per sciogliere i nodi che continuano a fremere nel suo presente: parte per Parigi, senza sapere cosa Gloria voglia dirgli né cosa proverà nel rivederla. Ma il viaggio in treno è l'occasione per Lorenzo (‘Un uomo che si è creato un mondo e ci si è chiuso dentro’) di ripercorrere la propria vita, dall'infanzia a Venezia, alle prime, traccianti letture fino al trasferimento per l'università di Milano. Proprio qui, tra le vie della città dei Navigli, Lorenzo ritrova Gloria, dopo averla per poche ore conosciuta a Venezia, durante una drammatica circostanza. La ragazza, anima nevrotica quanto affascinante, trascina Lorenzo, con il suo amore avvolgente, nei vortici incandescenti della lotta studentesca e dei suoi tragici sviluppi che sconvolsero un intero Paese. Nel suo nuovo romanzo, Stefano Zecchi ci consegna il ritratto lucido e appassionato di una generazione incendiaria e incendiata, una storia di formazione letteraria e politica che racconta in chiave totalmente inedita il Sessantotto, dando voce a una gioventù emarginata e ribelle, scivolata nella spirale di un estremismo vissuto con passione, disancorato dalla realtà, dimostrando che ciascuno di noi è l'artefice di ciò che è, e dei ricordi che lascia in eredità.

Stefano Zecchi (Venezia, 1945): è uno scrittore e un giornalista. Dopo la laurea in Filosofia conseguita all'Università degli Studi di Milano, ha insegnato in prestigiose università italiane, come quella di Padova, ed estere, come l'Università Tagore di Calcutta. Tra le sue opere ricordiamo la recente "Quando ci batteva forte il cuore"(Mondadori), incentrata sulla figura del piccolo Sergio, un abitante di Pola nel periodo dell'annessione dell'Istria all'area di influenza sovietica, che si troverà, suo malgrado, a fuggire alla volta di Venezia in compagnia di un padre che per il bambino è poco più di un estraneo. Celebri anche "Rose bianche a Fiume", "Le promesse della bellezza" e "Amata per caso" tutti editi da Mondadori.