Badalucco (IM): il fungo torna grande protagonista alle Macine del Confluente

“Deliziosi e gustosi” secondo il giudizio di Pellegrino Artusi, i funghi sono un’autentica prelibatezza autunnale, ma attenti se presentano il colore rosso e con i pallini bianchi. Se non volete correre rischi e andare sul sicuro, Le Macine del Confluente di Badalucco sono un punto di riferimento importante per tutti i gourmet della zona e per i turisti, che vogliono scoprire le eccellenze del territorio.

Da questa settimana il giovane e bravo chef, Giancarlo Borgo, sempre attento ai prodotti del territorio, declinerà Il fungo porcino fresco in diverse preparazioni nuove e originali.

Il nuovo menù degustazione dedicato ai “Funghi Porcini” prevede:

Antipasti: I Funghi Porcini impanati e fritti seguiti e il Flan di Verdure con Funghi Porcini Saltati e Briciole di Mais come primo i Tagliolini ai Profumi Autunnali di funghi Porcini e castagne. Come secondo una scelta fra la rinomata Tagliata di manzo Garronese accompagnata o il trancio di Baccalà su Crema di Parmigiano, entrambi i piatti accompagnati da funghi Porcini. E per finire un dessert a scelta fra quelli previsti in carta.

Questo menù è disponibile tutte le sere al costo di 40 euro bevande escluse.

E se qualcuno non amasse i funghi, nessun problema, guidato con cura e attenzione dai titolari Gigi e Tiziana, potrà scegliere dalla carta altri deliziosi piatti.

Le Macine del confluente presenta una cucina moderna senza abbandonare la base della cucina del territorio. Una cucina attenta alla stagionalità, ma anche all’esigenze dei clienti per questo motivo in carta sono state inserite anche diverse proposte vegetariane accanto alle gettonatissime tagliate di carne e costolette di agnello.

È sempre consigliabile la prenotazione al numero di telefono 0184.407018.

La Locanda le Macine del Confluente è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Badalucco in località Oxentina.

Dispone di sito internet www.lemacinedelconfluente.com e può essere contattato anche via mail: info@macine.eu.