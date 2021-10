Serie D, Sanremese. Andreoletti ritrova Valagussa per la difficile sfida interna contro Casale. I convocati biancoazzurri.

“Ripartire!” è questo il diktat impartito da Mister Andreoletti ai suoi giocatori che, alle ore 15 di domani pomeriggio, ospiteranno il Casale nel big-match della IV giornata di Serie D, girone A.

La direzione del match sarà affidata a Stefano Peletti, della sezione di Crema, coadiuvato da Antonio Nicolò (di Milano) e Francesco Pirola (di Abbitegrasso).

Sanremese-Casale, terminata 1-1, era anche stata l’ultima amichevole estiva al ‘Comunale’ prima dell’avvio di campionato. I biancoazzurri vogliono risollevarsi dopo lo caduta in Val d’Aosta, puniti troppo severamente nel punteggio, e dovranno anche trovare concretezza sotto porta. Il tabellino dei gol segnati è fermo sullo 0 da troppo tempo per gli attaccanti principali Ferrari, Anastasia e Scalzi.

Indipendentemente dai marcatori, per la Sanremese sarà importante fare risultato contro un avversario scottato, nell’ultimo turno, dal Vado che ha raggiunto il pari nel finale di partita con Loreto LoBosco.

Dall’infermeria arrivano buone notizie per Andreoletti che recupera finalmente Valagussa, assente dalla mezz’ora giocata a Caronno. Ancora out Maglione, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy,

Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa,

Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000),

Pellicanó (2002), Scalzi.