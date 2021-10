Il Judoka Matteo Carbonetto della Asd Byakko Tai Sanremo si qualifica per la 'Finale Campionato Italiano Cadetti 2021'

Il judoka Sanremese Matteo Carbonetto, sabato 2 ottobre ha disputato ad Arenzano le Qualificazioni Regionali del Campionato Italiano Cadetti maschili nella categoria di peso -66Kg.

La pool di gara vedeva impegnati 6 atleti liguri, tutti Judoka molto preparati, che hanno dato il loro meglio mettendosi alla prova senza risparmiarsi.

Carbonetto ha vinto con autorevolezza il primo di due incontri, questi risultati gli hanno permesso di accedere alla finale.

L’incontro finale che, purtroppo lo ha visto in difficoltà, gli è comunque valso un secondo posto, piazzamento che gli ha dato il diritto di disputare la Finale del Campionato Nazionale il 23/24 ottobre, presso Centro Olimpico Matteo Pellicone (PalaFijlkam) al Lido di Ostia.

Ciò a dimostrazione che la sua continua preparazione tecnica e atletica, sempre seguito dai tecnici federali Fijilkam Del Byakko Tai, lo sta portando a crescere sia agonisticamente che mentalmente.

Molto soddisfatto il M° Benemerito De Maria e lo staff tecnico del Byakko Tai (De Michelis, Bernabè, Bertinotti e Carbonetto) per la determinazione ed il livello tecnico dimostrato dall’atleta in tutte le gare.

“Ora ci aspetta una trasferta impegnativa con la fiducia di fare bene e riportare a casa un buon risultato” - ha commentato il Presidente Piero Ferlito.

Con l’occasione si ricorda che sono iniziati i corsi di JUDO per tutte le età dai bambini di 5/6 anni sino ai master, i corsi si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì nella palestra Comunale presso il Dojo Byakko Tai Sanremo in str. Solaro 129, per qualsiasi chiarimento in merito contattare il n. 3386006536 o via mail byakkotaisanremo@gmail.com