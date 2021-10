Calcio giovanile: dopo alcune settimane di allenamento gli under 10 della Sanremese scendono in campo

È tempo di scendere in campo per la leva 2012 della Sanremese Calcio. I giovani biancazzurri, dopo alcune settimane di allenamenti, corredate da qualche allenamento congiunto con altre compagini dell’estremo ponente ligure, faranno il loro esordio ufficiale sabato 9 ottobre.

L’Under 10 sarà dunque di scena a Borgio Verezzi, in occasione del torneo organizzato dalla società locale che già l’aveva vista protagonista nella scorsa primavera. In questa stagione, la squadra è stata affidata a Franco La Cava che sarà coadiuvato da Fabio Coccoluto, andando così a riproporre un’affiatata coppia di tecnici.

Negli scorsi mesi, La Cava ha ottenuto il patentino da allenatore UEFA C ed ora è pronto ad iniziare questa avventura con la promettente leva 2012.