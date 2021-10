Calcio: dopo la rifinitura di oggi pomeriggio ecco le convocazioni della Sanremese per il match di domani

Questo pomeriggio la Sanremese ha effettuato l’allenamento di rifinitura in vista del match col Casale in programma domani al Comunale alle ore 15.



Sono 21 i convocati biancoazzurri: torna arruolabile Valagussa, l’unico indisponibile è il centrocampista Maglione (problema al ginocchio sinistro). Non convocati Ferro, Bastita e Lodovici.



PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy,

Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa,

Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000),

Pellicanó (2002), Scalzi.