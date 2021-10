Serie D, Imperia. Domani al 'Ciccione' il big-match contro il Novara. I convocati di Cortellini che potrebbe lanciare Grazhdani dal 1'

L'Imperia ospita il Novara nel turno infrasettimanale che coincide con la IV giornata di Serie D, girone A. I ragazzi di Cortellini vogliono dimostrare che quello di Chieri è stato soltanto un passo falso e la grande occasione si presenta con l'affascinante sfida del 'Nino Ciccione'. Il calcio d'inizio avverrà domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 15.

A dirigere l'incontro sarà Carlo Palumbo della sezione di Bari, coadiuvato dai signori Michele Fracchiolla, di Bari, e Daniele De Chirico, di Molfetta.

Un match dal retrogusto amar...cord perché il Novara condannò i Draghi alla retrocessione, con la discussa doppia sfida nei playout, dalla Serie C2 stagione 1999/2000. Ultima apparizione dei nerazzurri tra i professionisti.

Per la sfida di domani, sono convocati nuovamente Grazhdani e De Simone che potrebbero finalmente partire titolari. Per il centravanti si tratterebbe dei primi minuti in questa stagione. E, per il rispetto della regola degli Under, è ipotizzabile che Bacherotti possa riprendersi un posto dal primo minuto. Dall'infermeria arrivano altre buone notizie, dato che Minasso è riuscito ad allenarsi con continuità, anche se non ancora pronto per la partita.

Di fronte, l'attuale allenatore dei novaresi è Marco Marchionni che l'anno scorso guidò il Foggia in Serie C e maggiormente ricordato come ex giocatore della Nazionale, di Juve, Parma e Fiorentina. Il giudice sportivo lo ha fermato per un turno e seguirà il match dalle tribune del 'Ciccione'. A guidare la manovra offensiva ci sarà Pablo Gonzalez, il giocatore con la carriera più importante nel girone dati i precedenti in A e le reti in Europa League, insieme a Dardan Vuthaj, 21 gol lo scorso anno nel Rimini e due centri in questa stagione.

Ecco i convocati di Paolo Cortellini per Imperia-Novara:

Michele Lacirignola, Gianluca Bova, Nicholas Mara, Luigi Castaldo, Tommaso Bacherotti, Luca Carletti, Mattia Comiotto, Giacomo Fazio, Angelo Gabriele, Davide Canovi, Giuseppe Giglio, Fausto Coppola, Luca Di Lauri, Amin Fatnassi, Michael Tallevi, Ricard Kacellari, Aleksander Grazhdani, Lorenzo Cassata, Gennaro De Simone, Francesco Giardiello.