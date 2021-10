Sindaci dell'entroterra, una razza in via di estinzione ? - A '2 ciapetti con Federico' ne parliamo alle 20:45 con Luigino Dellerba

In 15 dei 21 Comuni della provincia di Imperia andati al voto domenica e lunedì, era presente un solo candidato sindaco. Una realtà che deve far riflettere sia sulle difficoltà ad assumere questo ruolo, per responsabilità e sacrifici a fronte di soddisfazioni solo morali, sia per i rischi che possono presentarsi in futuro. Di questo parleremo nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:45.

Ospite della trasmissione, condotta da Federico Marchi, sarà Luigino Dellerba (Vicepresidente della Provincia e Sindaco di Aurigo). Dellerba può infatti essere considerato un esempio per l’attaccamento e l’impegno per il proprio paese che guida come primo cittadino per il suo settimo mandato.

Durante la puntata si parlerà anche delle prossime elezioni provinciali fissate al 18 dicembre.

