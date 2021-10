Pandemia Covid e lavori: il punto nascite della provincia rimane a Imperia, oggi la conferma dalla Regione

Per ora il punto nascite della provincia di Imperia rimane all’ospedale del capoluogo. E’ arrivata oggi la conferma, da parte dell’Assessore regionale Marco Scajola (che ha fatto le veci del Presidente Toti, titolare della delega alla sanità), quando durante il Consiglio ha risposto all’Interrogazione di Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) sottoscritta da tutto il gruppo.

Nel documento, infatti, è stato chiesto alla giunta quali siano i tempi della riapertura del punto nascite all’ospedale di Sanremo. Ioculano ha evidenziato come, per l’emergenza Covid e per alcuni lavori di ristrutturazione, il servizio è stato temporaneamente trasferito all’ospedale di Imperia. “A causa della difficoltà – ha detto Ioculano - per alcuni territori della provincia di raggiungere Imperia, circa 10 parti nell’anno in corso sono avvenuti durante il tragitto in ambulanza”.

L’Assessore Scajola, nel rispondere a Ioculano, ha illustrato la relazione del direttore generale dell’Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, in cui si precisa che il numero di parti in auto non ha subito incrementi negli ultimi tempi. “Per quanto riguarda il punto nascite di Sanremo – ha detto Scajola - l’attuale fase epidemiologica vede ancora presenti ricoveri di pazienti Covid ed è, quindi, ancora necessario mantenere un’adeguata offerta di posti disponibili”. E’ stato, infine, precisato che l’attuale punto nascite aziendale e la sua organizzazione sul territorio non hanno mai messo in pericolo la vita di gestanti e nascituri.