Il futuro delle imprese al centro dell'incontro del Dipartimento di FDI, Luca Lombardi ha parlato della provincia di Imperia

Le sfide future delle imprese liguri, sono state al centro del confronto interno al 'dipartimento ligure delle imprese e mondi produttivi' di Fratelli d'Italia. Per la provincia di Imperia era presente Luca Lombardi che ha esposto la situazione del nostro territorio al presidente regionale Enrico Malvasi e agli altri delegati Cristian Pietrini per La Spezia, Roberto Crosetto per Savona.



Sono state approfondite problematiche e temi economici fortemente sentiti dal mondo imprenditoriale ligure in questo delicato momento. Si è discusso, in particolare, dell’utile supporto che il dipartimento fornisce in merito ai bandi di finanziamento alle imprese.



Sono state riscontrate le seguenti criticità: "Rapporto delle imprese con il mondo del credito e bancario. In questa fase di ripartenza assume un’importanza strategica fondamentale, le aziende necessitano di risposte e supporti certi per pote programmare a medio e lungo termine le proprie strategie di sviluppo. Il rapporto con il mondo associativo e corporativo, nella definizione delle azioni di ripartenza il supporto associativo diventa fondamentale per superare ed aprire aree di sviluppo e di mercato utili alle aziende. Le difficoltà di approvvigionamento delle merci, un problema reale e comune ad ogni settore non solo all’edilizia e al mondo coinvolto nell’incentivo del 110% ma che a causa dei problemi legati ai noli diventerà un grave problema regionale. Il dipartimento seguirà questa problematica ed i suoi sviluppi segnalando e seguendo questo problema anche a livello nazionale" - sottolineano dal dipartimento di Fratelli d'Italia.



Sono questi i problemi che il presidente Malvasi e i suoi delegati hanno deciso di risolvere per il futuro dell’economia ligure: il dipartimento è pronto alle future sfide che arriveranno per le aziende liguri.