Aned Savona e Imperia: Simone Falco è il successore della compianta Maria Bolla

E' Simone Falco il successore della compianta Maria Bolla Cesarini, scomparsa lo scorso 6 luglio, nel ruolo di presidente della sezione Aned di Savona e Imperia.

A designarlo è stato, nella giornata di sabato 2 ottobre presso la Sala della Provincia, il Congresso di sezione guidato dalla vice presidente vicaria Rosanna Cervone, la quale aveva temporaneamente raccolto il testimone dalla storica presidente, in carica dal 1973.

Nel corso dell'assemblea è stata esposta la relazione dell'attività e approvato il bilancio consuntivo 2020, prima di aprire la discussione politica, dove si sono susseguiti i vari interventi, nei quali è stato ricordato il fondamentale lavoro svolto da Maria Bolla e dal consiglio uscente soprattutto rivolto ai giovani e al mondo della scuola, per ricordare l'orrore dei campi nazisti e per riaffermare i valori scritti nel Giuramento di Mauthausen, come la pace, la libertà, la giustizia sociale e il fulcro centrale quello dell'antifascismo.

"L'Antifascismo è il 'cemento' che ha unito e continua ad unire le diverse generazioni - spiegano dal direttivo Aned - quella dei sopravvissuti, che purtroppo in moltissimi stanno scomparendo, e i più giovani i quali, con l'aiuto dei familiari, hanno il compito e il dovere di raccogliere il testimone della Memoria, quella della Memoria di tutte le deportazioni politica, razziale e militare per non dimenticare chi dal lager non è più ritornato".

Dopo i vari interventi sono stati eletti dall'Assemblea degli iscritti i nuovi organismi dirigenti e, oltre alla figura del presidente, sono stati scelti Monica Pastorino come vice presidente vicario, Jacopo Marchisio, Anna Maria Peroglio Biasa e Leda Bertone sono gli altri due vice con deleghe rispettivamente ad Albenga/Ponente, Imperia e Cairo Montenotte/Val Bormida, Enrico Baggioli sarà invece il segretario della sezione con la delega di responsabile dell'organizzazione e della comunicazione, mentre sarà tesoriere, oltre che referente per Celle e il Levante, Roberto Casella. Infine Nicolò Gaggero e Carla Vicco avranno la carica di consiglieri.

Sono stati poi scelti i delegati al Congresso Nazionale che saranno Simone Falco, Sara Armella, Roberto Casella, Monica Pastorino, Enrico Baggioli, Nicolò Gaggero.

Gli obiettivi che si prefiggerà il nuovo consiglio saranno "riprendere a pieno regime l'attività interrotta a causa della pandemia, con una programmazione fitta sui due territori e che vada ad organizzare numerosi eventi soprattutto rivolti alle scuole - spiegano - nelle date importanti della deportazione il 27 gennaio, Giorno della Memoria, e l'1 marzo in ricordo degli scioperi del 1944 dove più di cinque mila lavoratori furono deportati nei campi nazisti in particolare nel campo di Mauthausen e nei suoi 49 sottocampi e dove in pochissimi non fecero più ritorno".

Saranno anche messe a calendario alcune date per presentare, nelle varie zone delle due province il libro "Il Dovere di Testimoniare, una scelta politica 1943-1945", il quale è stato "voluto fortemente da Maria Bolla, alla quale appartiene la prefazione, come testamento politico personale, ma soprattutto come testo importante per i giovani studenti per conoscere il dovere di ricordare gli orrori dei campi nazisti, con le Testimonianze dei sopravvissuti pubblicate" aggiungono dal direttivo.

"Altro punto fondamentale sarà la ripresa dei 'Viaggi della Memoria' ai campi nazisti sia in Italia che in Europa e la ripresa della partecipazione delle scuole superiori e medie inferiori al bando di concorso sui temi della deportazione promosso, sempre dalla nostra Sezione e interrotto a causa della pandemia, grazie alla fattiva collaborazione degli insegnati" concludono.

Un altro punto cruciale, sarà quello di aumentare il numero degli iscritti e soprattutto trovare nuove adesioni soprattutto fra i giovani fondamentale; sarà la creazione di una tessera junior o baby che interessi la fascia di età tra i 18 e i 25 anni.

Prima che termini il prossimo Anno Scolastico, è intenzione del nuovo consiglio nel mese di giugno 2022 in occasione del primo anniversario della scomparsa della nostra storica Presidente, intitolare la Sezione di Savona e Imperia alla Memoria di Maria Bolla.