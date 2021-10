A poche ore dalle elezioni Terzorio diventa un caso nazionale: “Italia Viva esulta per la vittoria dell’unico candidato in un Comune con 189 elettori”

Chi l'avrebbe mai detto che Terzorio sarebbe finita sulle pagine dei principali quotidiani nazionali? E che dalla rielezione dell’amato (e giovanissimo) sindaco Valerio Ferrari sarebbe scaturita una querelle politica ad ampio raggio?

Tra le tante analisi del giorno dopo, nella consueta rincorsa a chi si proclama più vincitore dell’altro, anche Italia Viva ha voluto ritagliarsi la propria fetta di festeggiamento esultando per i sindaci eletti in alcuni paesi sparpagliati lungo lo stivale.



E così Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito, in un post social ha inserito anche Terzorio tra i successi renziani del weekend. Il popolo del web, però, non si è fatto trovare impreparato e ha subito fatto notare l’anomalia: a Terzorio Italia Viva correva da sola e, tra l’altro, il numero di elettori era di “ben” 189 unità.

Scivolone che in poche ore ha fatto il giro del web finendo nel mirino di oppositori e stampa.