Ventimiglia: doppio appuntamento nel weekend per il Museo Girolamo Rossi

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, propone un ricco programma per il prossimo fine settimana. ripropongono. Il primo appuntamento è in programma venerdì 8 ottobre, alle ore 14.30 al Forte dell'Annunziata con la prima delle passeggiate autunnali lungo l'antica via romana, che, per questo ciclo, si concentreranno sulle meraviglie storico-naturalistiche della città intemelia.



"L'equipe del Museo accoglierà i partecipanti e li accompagnerà nella Città Alta fino agli straordinari giardini pensili, affacciati sul mare, delle residenze storiche delle Famiglie Galleani e Biancheri. Grazie alla preziosa guida di Erino Viola, appassionato cultore delle tradizioni locali e vice presidente della Sezione Intemelia IISL, verranno raccontate storie e aneddoti. L'escursione si concluderà con la visita di alcuni preziosi ambienti dello storico Palazzo Galleani Biancheri. Numero massimo di 15 partecipanti con prenotazione e un contributo di 5,00€ per persona" - ricordano dal Museo.



Il secondo appuntamento è in calendario per domenica 10 ottobre in occasione della “F@mu Giornata nazionale famiglie al Museo”, evento organizzato in tutta Italia con attività e laboratori dedicati a bambini e adulti, quest'anno dedicato al tema “nulla accade prima di un sogno”.



"Le “Emozioni al MAR”, giochi, racconti e attività didattiche inizieranno alle ore 15.00 con conclusione alle 17.30. Prenotazione e green pass necessari per partecipare all'evento; ingresso gratuito per i bambini fino ai 14 anni, adulti ridotto 3€. E' richiesto il green pass" - concludono dal MAR.